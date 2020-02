원어스, 韓美日 단독 콘서트 `FLY WITH US` 성료…`차세대 K팝 보이그룹` 입증

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 단독 콘서트 `FLY WITH US`를 성황리에 마쳤다.원어스는 지난 15일~16일 양일간 일본 도쿄 마이하마 안피시아타에서 단독 콘서트 `2020 ONEUS JAPAN 2ND LIVE `을 개최하고, 3800여 명의 현지 팬들과 만났다.특히 이번 콘서트는 지난해 9월 서울을 시작으로 미국 뉴욕, 시카고, 애틀랜타, 댈러스, 미니애폴리스, 로스앤젤레스를 거쳐 일본 오사카와 도쿄에 이르기까지 `FLY WITH US`의 피날레를 장식하는 공연인 만큼 형제그룹 원위가 지원사격에 나서며 한층 풍성한 공연을 완성했다.이날 원어스는 국악 버전의 `가자` 무대로 힘차게 오프닝을 열고, 일본에서 발매한 두 번째 싱글 `808`의 수록곡 `A Thousand Stars`, `Lost` 무대를 잇달아 선보이며 공연장의 열기를 끌어올렸다.이어진 `Level Up`, `삐뚤빼뚤`, `English Girl`, `윙윙윙윙` 무대를 통해서는 원어스만의 잔망스러운 매력을 발산하며 팬들을 매료시켰다.이후 원위가 게스트로 등장해 두 번째 싱글 `2/4`의 타이틀곡 `야행성`을 비롯해 `Closer`, `LEMON` 커버곡을 부르며 현지 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.원어스와 원위는 데뷔 프로젝트 `데뷔하겠습니다`의 타이틀곡 `Last Song`과 `Stand By` 무대를 함께 꾸미며 일본 공연에서만 볼 수 있는 아주 특별한 무대를 선사했다.여기에 원어스의 레이븐과 이도, 원위의 키아가 랩 유닛을 결성해 `ㅁㅊㄷㅁㅊㅇ`를 선보이며 공연장 분위기의 정점을 찍었다.또한 원어스는 데뷔곡 `발키리`를 포함해 `태양이 떨어진다`, `In My Arms`, `Kiseki` 등 일본어 버전 무대도 빼놓지 않았다.이어진 `EYE CONTACT`, `Shut Up 받고 Crazy Ho` 앙코르 무대까지 원어스는 장장 3시간이 넘는 시간 동안 특유의 열정적인 퍼포먼스로 3800여 명의 현지 팬들과 함께 호흡하며 화려한 공연의 대미를 장식했다.이처럼 원어스는 한국, 미국, 일본 등 총 3개국 9개 도시에서 단독 콘서트 를 성공적으로 개최하며 차세대 K팝 보이그룹다운 글로벌 인기를 입증했다.탄탄한 가창력과 퍼포먼스는 물론 무대매너까지 완벽한 3박자를 자랑하며 `공연형 보이그룹`으로서도 확실히 자리매김한 만큼 향후 행보를 더욱 기대하게 한다.