디원스, `데뷔 200일` 맞이 팬덤명 `디온리` 전격 공개

그룹 디원스(D1CE)가 넘치는 팬 사랑 속에서 데뷔 200일을 맞이했다.디원스는 지난 16일 데뷔 200일을 맞이해 V라이브를 진행하며 팬들과 적극적으로 소통했다.이날 V라이브에서 가장 눈길을 끈 것은 바로 디원스의 팬덤명 최초 공개였다. 멤버들은 팬덤명인 `디온리(Don1y)`는 `One & Only`에서 따 온 것으로 유일무이, 가장 소중한 존재를 의미한다.디원스는 `디온리` 외에도 다양한 후보 팬덤명을 공개하며 팬들과 즐거운 시간을 보냈다. 제곱의 `스퀘어`, 찰떡 디원스와의 `궁합`, 빛이자 기쁨의 `딜라이트`, 매일을 뜻하는 `데일리`, 그리고 `디딤돌` 등이 후보에 올랐다.데뷔 200일을 맞이한 디원스만의 선물도 공개가 됐다. 바로 우담이 멤버 몰래 깜짝 요리를 준비한 것. 어머니 도움과 함께 준비한 우담의 음식에 디원스는 행복한 `먹방`을 보여주며 감격의 데뷔 200일을 보냈다.한편 디원스는 지난해 8월 데뷔 미니앨범 `Wake up : Roll the World`를 발매하고 팬들과 첫 교감을 나눴으며, 현재 컴백을 위해 구슬땀을 흘리고 있다.