마마무 문별, 솔로곡 `달이 태양을 가릴 때` 성공적 컴백 신고식

마마무 문별이 솔로곡 `달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)`로 성공적인 컴백 신고식을 치렀다.문별은 지난 14일 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`을 발표하고, 타이틀곡 `달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)`로 컴백, 강렬한 퍼포먼스로 뜨거운 반응을 얻고 있다.솔로곡 `달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)`는 내면의 이중성을 달이 태양을 가리는 `일식`에 비유해 표현했으며, 선과 악의 양면성을 1인 2얼굴 콘셉트로 그려낸 음악과 퍼포먼스, 스타일링으로 독보적 여자 솔로의 탄생을 알렸다.이렇듯 첫 솔로 활동을 성공적으로 이끈 문별이 컴백 첫 주만에 쏟아낸 기록들을 알아보자.# 첫날 판매량 5만 9000장 돌파문별의 새 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`은 지난 14일 발매 첫날에만 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에서 5만 9000장 이상의 판매고를 올렸다. 특히 문별은 첫날 판매량만으로 역대 여자 솔로 아티스트 초동 판매량 4위에 이름을 올린 만큼 최종 초동 판매량에도 귀추가 주목되고 있다. 또한 초동 판매량은 팬덤의 크기를 가늠할 수 있는 중요한 지표로, 문별은 탄탄한 국내외 팬덤을 입증하며 성공적인 첫 솔로 활동의 청신호를 밝혔다.# 화제성 甲내면의 선과 악을 형상화한 1인 2얼굴의 콘셉트로 컴백 전부터 화제로 떠오른 문별은 지난 13일 Mnet `엠카운트다운`에서 솔로곡 `달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)` 무대를 선공개했다. 방송 이후 문별의 이름은 포털 사이트 네이버를 비롯해 국내 최대 음원사이트 멜론 실시간 검색어, 싱가포르 트위터 실시간 트렌드에 등장하며 뜨거운 인기를 증명했다. 더불어 무대 및 직캠 영상 조회수 역시 급상승하며 네이버TV 뮤직 테마 1위, 전체 인기영상 TOP5에 진입하며 높은 화제성으로 컴백 첫주 온라인을 장악했다.# 퍼포먼스 장인솔로곡 `달이 태양을 가릴 때 (Eclipse)`는 강렬하고 펀치감 있는 비트에 문별의 매력적인 중저음의 보컬과 랩이 어우러져 더욱 매혹적인 분위기를 자아낸다. 특히 댄서들과의 군무는 물론 댄스 브레이크까지 뛰어난 완급 조절과 섬세한 표정 연기로 한시도 눈을 뗄 수 없게 만든다. 역대 가장 강렬하고 파워풀한 퍼포먼스로 문별만의 강인한 매력을 선사하며 팬들은 물론 대중의 마음까지 사로잡았다. 여기에 문별은 제복, 수트 등의 중성적인 매력을 극대화한 스타일링으로 무대 위 한층 압도적인 존재감을 과시 중이다.이처럼 문별은 야누스적 매력을 담은 카리스마 넘치는 모습으로 첫 솔로 활동을 성공적으로 이끌었다.문별 자신이 가장 잘할 수 있는 음악과 콘셉트로 독보적인 매력을 드러냄과 동시에 새로운 여자 솔로의 방향성을 제시하며 앞으로의 행보에도 더욱 기대가 모아진다.