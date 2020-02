써드아이(3YE), 21일 전격 컴백…커밍업 티저 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 써드아이(3YE)가 오는 21일 컴백한다.걸크러쉬 매력으로 대중들에게 사랑받는 그룹 써드아이가 17일 낮 12시 SNS를 통해 커밍업 티저를 공개힐 예정이다.커밍업 티저에는 써드아이의 신곡 제목인 어두운 밤 불이 켜진 한옥을 배경으로 ‘QUEEN’과 컴백 날짜인 ‘2020/02/21’이라는 문구가 담긴다. 특히 동양미 넘치는 배경과 `QUEEN`이라는 영어 단어의 조합으로 팬들의 궁금증을 더욱 높일 예정이다.데뷔 이후 꾸준히 자신감 넘치고 당당한 매력으로 대중을 사로잡은 써드아이의 신곡과 무대에 대한 관심이 모아지고 있다.써드아이는 지난해 5월 첫 번째 디지털 싱글 `DMT(Do Ma Thang)`을 통해 본격적으로 활동을 시작했다. 이어 지난 2019년 9월 17일 두 번째 디지털 싱글 `OOMM(Out Of My Mind)`을 발매해 파워풀한 퍼포먼스로 대중들에게 이름을 알렸다.특히 국내뿐만 아니라 해외에서도 실력을 인정받아 글로벌 아이돌 그룹으로 떠오르고 있다. 써드아이는 SNS를 통해 `Woman Like Me(우먼라이크미)` `타지(Taj)`, `슬레이(Slay), `Calma(깔마)` 등 팝, 남미, 아랍 뮤지션들의 음악을 안무와 함께 커버한 영상을 공개하며 국내외로 팬들과 활발히 소통하고 있다.한편, 써드아이는 오는 21일 신곡 `QUEEN`으로 컴백한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지