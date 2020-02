■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/17)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: IHI(+1.2%), VNQ(+1.0%), USO(+1.0%), ASHR(+0.9%), IYR(+0.9%)* Losers: XME(-1.5%), IGN(-1.4%), IYT(-1.2%), JETS(-1.1%), DB (805 -0.37%) B(-0.9%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: TAN(+7.8%), PBW(+7.4%), LIT(+6.0%), PALL(+5.5%), SOXX(+4.8%)* Losers: WEAT(-2.4%), XOP(-2.2%), DXJ(-2.0%), AMLP(-2.0%), EIDO(-2.0%)▶️ 52 Week HighICF(+1.2%), RWR(+1.2%), XLRE(+1.2%), FINX(+1.1%), USRT(+1.1%)▶️ 52 Week LowFCG(-1.7%), XOP(-0.9%), FXE(0.0%)* 상승 ETF 키워드: REAL ESTATE, CHINA, CLEAN ENERGY, CONSUMER, COPPER* 하락 ETF 키워드: JAPAN, HEDGE, META LS (41,700 -0.60%) , OIL, CHILE♣️ News[SA] Coronavirus prompts more stimulus in China- Liu Kun 중국 재무부 장관은 "targeted and phased" 세금, 비용 감면이 계속 있을 것이라고 언급- 필수 물품, 물류를 제공하는 기업에 대한 부가가치세 면제, 감면, 지방 정부 재정 지원 등 포함- 반면 Fan Yifei PBOC 부총재. 통화정책 스탠스는 바뀐 게 없다고 언급- 바이러스 확산이 물가 안정에 위협이 되고 있지만 대규모 인플레 압력으로 이어지진 않을 것