더로즈 김우성, ‘이태원 클라쓰’ OST 다섯 번째 주자로 발탁

밴드 더로즈 멤버 김우성이 '이태원 클라쓰' OST 다섯 번째 주자로 발탁됐다.14일 소속사 제이앤스타컴퍼니 측은 "김우성이 JTBC 금토드라마 '이태원 클라쓰' OST Part. 5 'You Make Me Back'(유 메이크 미 백)의 가창자로 참여한다. 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.김우성이 부른 'You Make Me Back'은 청춘들의 힙한 반란을 핫하게 담아낸 곡으로, 자유로움과 다양성으로 대변되는 이태원의 트렌디한 이미지를 독특하고 감각적인 사운드로 표현했다.특히 'You Make Me Back'에 더해진 김우성의 세련된 보컬은 뻔하지만 신선하고, 자극적이지만 깊은 울림을 주는 극의 매력을 한껏 끌어올리는 것은 물론 리스너들에게 공감에서 쾌감으로 이어지는 카타르시스까지 선물할 예정이다.뿐만 아니라 'You Make Me Back'은 발매 전부터 '이태원 클라쓰' 오프닝 시퀀스에 사용되며 시청자들의 귀를 일찍이 사로잡은 바 있다.김우성의 OST로 보고 듣는 재미를 더할 '이태원 클라쓰'는 통쾌한 재미와 깊은 공감을 선사하며 웹툰 마니아들의 뜨거운 사랑을 받은 동명의 다음 웹툰을 원작으로 한 드라마다. 방송 2주 만에 두 자릿수 시청률을 기록, 거침없는 상승세를 이어가고 있으며 매주 금, 토 오후 10시 50분 방송된다.'유령을 잡아라', '싸이코패스 다이어리' 등 다양한 드라마 OST에 참여하며 OST계 강자임을 입증하고 있는 김우성은 더로즈로 2020년에도 활발한 활동을 이어가며, 'You Make Me Back'은 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.