펜타곤, 신곡 `Dr. 베베` 안무 연습 영상 공개…블랙홀 같은 강렬 퍼포먼스

그룹 펜타곤이 신곡 `Dr. 베베`의 안무 연습 영상을 공개했다.펜타곤은 지난 13일 오후 10시 펜타곤 공식 유튜브 채널을 통해 지난 12일 발매된 정규 1집 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`의 타이틀곡 `Dr. 베베` 안무 연습 영상을 공개했다.공개된 영상 속 펜타곤은 각자의 개성이 돋보이는 사복을 입고 보는 이들의 시선을 빨아들이는 블랙홀과도 같은 강렬한 퍼포먼스를 펼치고 있다.특히 발을 구르는 도입부부터 억압을 표현한 시그니처 손 안무 그리고 멤버 키노의 뒤로 쓰러지는 고난도 퍼포먼스까지 한시도 눈을 뗄 수 없는 역대급 퍼포먼스로 보는 이들의 시선을 압도했다.펜타곤이 데뷔 후 3년 4개월 만에 선보이는 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`은 펜타곤이 그 동안 시도하지 않았던 다양하고 풍성한 음악적 역량을 가득 담은 다채로운 총 11개의 트랙으로 구성되어 있다.타이틀곡 `Dr. 베베`는 힙합을 기반으로 한 일렉트로닉 장르의 댄스 곡으로, `믿고 듣는 히트곡 메이커` 리더 후이가 작사 및 작곡에 참여해 또 하나의 명곡을 탄생시켰다.`Love, Fall, Hurt and Crazy`라는 네 가지 테마 안에서 사랑에 빠지고 이별하고 상처받고 미쳐가고 다시 사랑하며 반복되는 `사랑의 굴레`를 이야기하며, 그 굴레 안에서 나를 치유해줄 유일한 존재는 `BeBe`뿐이라는 누군가의 울부짖음을 가사와 퍼포먼스에 담아냈다.파격적인 콘셉트와 퍼포먼스로 연일 화제를 모으고 있는 `Dr. 베베` 뮤직비디오는 공개 이틀 만인 14일 0시 기준 유튜브 조회수 380만 뷰를 돌파하며 뜨거운 글로벌 인기를 이어가고 있다.한편, 펜타곤은 14일 KBS2 `뮤직뱅크`에 출연해 타이틀곡 `Dr. 베베`와 수록곡 `동백꽃` 무대를 선사한다.