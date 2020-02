뉴이스트, 14일 ‘Let’s Love (with Spoonz)’ 발매…‘러브 메신저’ 변신

한국경제TV 핫뉴스

그룹 뉴이스트(JR, 아론, 백호, 민현, 렌)가 밸런타인데이를 맞아 달콤한 음원을 공개한다.뉴이스트가 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 엔씨소프트의 캐릭터 브랜드 ‘스푼즈(Spoonz)’와 콜라보레이션한 음원 ‘Let’s Love (with Spoonz)’를 전격 발매한다.지난 6일부터 공식 SNS를 통해 개인 티저 영상을 순차적으로 공개하며 팬들의 뜨거운 기대감을 모은 뉴이스트는 이번 음원 ‘Let’s Love (with Spoonz)’를 통해 모든 이들의 애정 어린 마음이 가득 담긴 메시지를 전달하는 우체부로 깜짝 변신을 앞두고 있다.‘사랑을 나누고, 사랑을 하자(SEND LOVE, BE LOVE)’라는 주제를 담은 이번 콜라보레이션 음원 ‘Let’s Love (with Spoonz)’는 감각적인 기타 사운드에 다정한 가사와 뉴이스트의 목소리가 어우러졌다. 이에 한 폭의 동화 같은 색채는 물론 매력적인 캐릭터들과의 조화가 초콜릿보다 더욱 달콤하고 부드럽게 느껴진다.특히 엔씨소프트의 캐릭터 브랜드 ‘스푼즈’와 또 한 번의 특별한 만남으로 진행된 이번 음원은 뉴이스트 멤버 전원이 작사에 참여해 진정성을 더했으며 멤버 백호는 직접 작곡에 참여해 프로듀서로의 면모를 선사, 곡의 완성도를 한층 높였다.이처럼 뉴이스트는 다양한 콜라보레이션을 통해 새로운 문화 콘텐츠 영역에 도전할 뿐만 아니라 확장 시켜 나가는 등 다채로운 가능성으로 한계 없는 변화를 매순간 입증하고 있어 앞으로 이들이 선사할 행보에 귀추가 주목 되고 있다.한편, 뉴이스트의 콜라보레이션 음원 ‘Let’s Love (with Spoonz)’는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지