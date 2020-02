`꾹꾹 눌러 담은 매력` 드림캐쳐, 컴백 `하이라이트 메들리` 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 드림캐쳐의 새로운 음악이 베일을 벗었다.드림캐쳐컴퍼니는 13일 공식 SNS 채널에 첫 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`의 하이라이트 메들리를 공개했다. 영상 속에는 인트로와 아웃트로, 그리고 타이틀곡 `Scream`을 포함해 총 14트랙에 이르는 새로운 앨범의 매력이 녹아들었다.가장 팬들의 뜨거운 반응을 얻은 것은 단연 타이틀곡 `Scream`. 하이라이트 메들리 속 짧은 구간에도 불구, 메탈록을 기반으로 드림캐쳐 특유의 강렬한 매력을 보여주며 벌써부터 전 세계 `인썸니아(InSomnia)`의 기대를 얻고 있다.이밖에도 스피드메탈의 `Tension`, 미디엄 템포의 `Red Sun`, 리드미컬한 베이스가 돋보이는 `Black Or White`, 오묘한 멜로디가 돋보이는 `Jazz Bar`, 파워풀한 사운드의 `SAHARA`, 신스 사운드가 특별함을 더하는 `In The Frozen`, 감성적인 `새벽` 등이 앨범을 수놓는다.팬들을 위한 선물도 마련됐다. 앞서 팬 송으로 발표된 `Full Moon`과 `하늘을 넘어`가 앨범에 수록된 것. 아울러 드림캐쳐의 컴백을 알렸던 시연의 솔로 싱글 `Paradise`도 앨범을 더욱 빛나게 만들었다.드림캐쳐컴퍼니는 "지난 2017년 데뷔 이후 첫 정규앨범 발표인 만큼, 드림캐쳐의 다양한 매력을 제대로 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 준비했다"면서 "드림캐쳐의 새로운 세계를 여는 정규 앨범에 많은 관심과 사랑을 부탁드린다"고 당부했다.한편 드림캐쳐는 오는 18일 첫 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`를 발표하고 컴백 활동에 나설 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지