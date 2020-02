코로나19 확산으로 면역력 중요성 강조…면역력 증강 도와주는 진생베리 인기

한국경제TV 핫뉴스

코로나19 여파로 인해 건강 관리에 적신호가 들어온 상황이다. 아직까지 구체적인 치료제가 없기 때문에 바이러스를 예방할 수 있는 방법들이 큰 관심을 얻고 있다.이런 가운데 다양한 연구결과를 통해 홍삼이 면역력 강화에 탁월한 효과가 있다는 것이 밝혀지면서, 면역력을 높여주는 홍삼 속 성분과 효능이 주목을 받고 있다.식품의약품안전처가 면역 강화 효과를 인정한 건강기능식품인 홍삼은 면역력 증강을 돕는 사포닌(진세노사이드) 성분이 풍부하다. 사포닌은 특히 인삼 뿌리에 많이 함유돼있는 것으로 알려져있어 지금까지 주로 뿌리만을 섭취했다. 하지만 인삼 잎과 줄기에도 사포닌이 풍부하며, 인삼열매(진생베리)에는 사포닌(진세노사이드) 성분이 인삼 뿌리보다 2~3배 많이 함유돼있다. 사포닌 성분 가운데 `진세노사이드 Re`의 경우 인삼 뿌리의 최대 30배 이상이 함유돼 면역력 강화에 더욱 탁월한 효과가 있다고 밝혀졌다. 진생베리는 수확과 제조에 고도의 전문성을 요하는 귀한 원료로, 인삼의 일생 중 단 한 번 열려 수확량이 적고 재배한 후에는 빠르게 시드는 특징이 있다.메르스와 사스, 에볼라의 뒤를 이어 코로나19까지 바이러스성 감염질환이 전 세계적으로 유행하고 있는 가운데 사포닌의 면역기능과 더불어 홍삼다당체 성분이 면역력 강화의 솔루션으로 급부상 중이다. 특히, 최근 인삼열매의 다당체가 면역력을 강화해주며, 폐암 발생까지 억제한다는 연구결과가 발표돼 더욱 뜨거운 관심을 얻고 있다.지난해 경기대 식품생물공학과 신광순 교수팀은 인삼열매다당체의 면역활성효과를 규명한 `Anti-Cancer Effects of Panax ginseng Berry Polysaccharides via Activation of Immune-Related Cells` 연구를 저명한 국제학술지인 `Frontiers in pharmacology`에 게재한 바 있다. 진생베리 속 다당체를 분리한 후 성분 분석을 한 결과, 바이러스를 잡아먹는 대식세포가 활성화 돼 면역반응이 강화되는 사실을 밝혀낸 것. 이와 더불어 암세포를 공격하는 자연살해세포(NK Cell)의 활성을 증가시킴으로서 암세포 성장을 억제하는 것도 발견했다. 이번 연구를 통해 인삼열매의 산성다당체가 폐암 발생을 억제해주며, 효과가 운지(구름)버섯의 다당체인 PSK(Polysaccharide-k) 보다 뛰어나다는 사실이 확인됐다. PSK는 운지버섯에서 추출한 다당류의 물질로, 숙주의 비특이적 면역 증강을 통해 항암효과를 나타낸다고 밝혀져 주목을 받아왔다.연구를 이끈 신광순 교수는 "코로나19가 기승을 부리고 있으나 당장 치료가능한 치료제가 없어 유일한 해결책은 면역력 강화를 통한 바이러스 예방이라고 할 수 있다"며 "인삼 뿌리를 비롯해 사포닌과 다당체 성분이 풍부한 인삼의 꽃과 열매까지 통째로 섭취해 면역력을 강화함으로써 건강을 지키기 바란다"고 전했다.