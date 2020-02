몬스타엑스, 잭블랙의 콜라보 제안+셀카 요청까지 화제

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스가 세계적 톱스타 잭블랙의 콜라보 제안을 받아 화제다.몬스타엑스는 최근 공식 네이버 V 라이브 채널에 `몬스타엑스 더 홀리데이 쇼 인 유에스 파트 2`(MONSTA X The Holiday Show in US part.2) 에피소드 영상을 게재, 잭블랙과 특별한 인연을 자랑했다.공개된 영상에는 지난해 몬스타엑스와 잭블랙이 출연했던 미국 ABC 채널의 전통 있는 토크쇼 `라이브! 위드 켈리 & 라이언` 대기실 현장이 담겼다. 몬스타엑스는 "무한도전에 출연하신 것 봤다. 한국에서 정말 인기가 많으시다"며 반가움을 감추지 못했고, 잭블랙 역시 호탕한 웃음과 함께 "그때 좋았다. 무대 준비는 잘 돼가냐"며 서로 안부를 묻고 대화를 나누며 유쾌한 시간을 보내 보는 이들의 입가에 미소를 자아냈다.더욱이 잭블랙은 그룹 백스트리트 보이즈의 곡 한 소절을 열창하며 몬스타엑스에게 "언젠가는 컬래버레이션을 해야겠다"고 말해 특별한 콜라보 제안을 하기도 했다. 뿐만 아니라 "사진을 찍어도 되겠냐"며 셀카를 먼저 요청해 함께 사진을 찍는 등 몬스타엑스에 대한 남다른 관심을 보여주기도 했다. 특히 잭블랙은 방송을 앞두고 몬스타엑스의 대기실에 먼저 찾아와 이같은 특별한 만남을 주선했다는 후문이다.이처럼 세계적인 톱스타 잭 블랙의 콜라보 제안과 셀카 요청을 받으며 눈길을 끈 몬스타엑스는 오는 14일(이하 미국 현지시각) 미국에서 첫 정규앨범 `All About Luv`(올 어버웃 러브)를 발표하고 본격적인 프로모션에 돌입한다.발매를 기념해 13일 NBC 채널의 인기 TV쇼 `켈리 클락슨 쇼`에 출연하는 것은 물론이고 14일에는 LA, 20~22일에는 뉴욕에 팝업스토어 `AAL 팝-업 익스피리언스`를 오픈해 팬들과 만난다. 몬스타엑스가 지난해 다양한 싱글을 발매하고, 월드투어와 인기 페스티벌, TV 쇼에 얼굴을 비추며 리스너와 시청자들의 눈도장을 찍었던 만큼 벌써부터 현지 언론과 팬들은 신보에 대한 높은 기대감을 드러내고 있다.한편, 몬스타엑스는 오는 14일 첫 미국 정규앨범 `All About Luv`을 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지