`의문의 나무` 등장…드림캐쳐, 컴백 스토리 스포일러 공개

드림캐쳐의 새로운 판타지가 전 세계 `인썸니아(InSomnia)`의 심장을 두근거리게 만들었다.드림캐쳐컴퍼니는 12일 공식 SNS 채널에 첫 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`의 리릭 스포일러와 스토리 스포일러 영상을 공개했다.먼저, 정오를 기해 공개된 리릭 스포일러에서는 타이틀곡 `Scream`의 가사들이 서정적인 피아노와 특유의 웅장한 록 메탈 사운드, 그리고 비명소리와 어우러져 등장하며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다. 특히 의미심장한 가사 속 숨은 의미에 팬들의 추측이 쏟아졌다.팬들의 호기심은 스토리 스포일러 영상과 함께 더욱 불이 붙었다. 샌드아트로 완성된 감각적인 영상미는 물론, 의문의 나무와 소녀, 노인, 그리고 드림캐쳐 멤버들이 등장하면서 팬들의 호기심을 자극한 것.특히 스토리 스포일러 속 나무의 흰 열매와 검은 열매, 좋은 언어와 나쁜 언어 등 직관적인 대비가 담겨 드림캐쳐가 이번 앨범을 통해 열어갈 판타지 세계에 대한 궁금증이 더욱 높아지고 있는 상황이다.드림캐쳐는 오는 18일 첫 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`를 발매하고 컴백 활동에 돌입한다. `악몽`을 벗어난 드림캐쳐가 과연 어떠한 새로운 세계관을 선사할지, 벌써부터 전 세계 `인썸니아`의 기대가 뜨겁게 달아오르고 있다.