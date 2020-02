한국경제TV 핫뉴스

가수 아델의 다이어트 후 근황이 공개돼 화제다.지난 10일 폴란드 TV 진행자 킹가 루신은 자신의 인스타그램에 아델과 함께 찍은 사진을 올렸다.사진은 미국 캘리포니아주 할리우드 돌비 극장에서 진행된 `제92회 아카데미 시상식` 애프터 파티에 깜짝 등장한 아델의 모습을 포착한 것으로 알려졌다.공개된 사진 속 아델은 늘씬한 바디라인이 드러나는 원피스를 입고 우아한 분위기를 연출해 눈길을 끈다. 특히 이전보다 살이 많이 빠진 모습이 시선을 잡아끈다.한편, 아델은 ‘Rolling In The Deep’ ‘Someone Like You’ ‘Skfall’ ‘Hello’ 등 곡을 발매해 전세계적으로 큰 사랑을 받고 있다.김주리기자 yuffie5@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지