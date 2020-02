몬스타엑스, 14일 美 첫 정규앨범 발매→팝업스토어 오픈

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스가 오는 14일(이하 미국 현지시각) 미국에서 첫 정규앨범을 발표한다.몬스타엑스는 14일 미국 첫 정규앨범 `All About Luv`(올 어바웃 러브)을 발매, 팝업스토어 오픈을 비롯해 다양한 현지 활동에 나선다.이번 앨범은 몬스타엑스가 미국에서 처음으로 발표하는 정규앨범인 만큼 LA와 뉴욕 두 도시에서 특별한 팝업스토어 `AAL 팝-업 익스피리언스`(AAL POP-UP Experience)로 팬들을 만난다. 발매 당일인 14일에는 미국 LA 타워 레코즈(Tower Records)에서, 20~22일에는 뉴욕 라이브네이션 스토어(Livenation Store)에서 팝업스토어를 오픈해 새 앨범 발매의 기쁨을 나눌 예정이다.미국 매체 액세스(Access)는 "몬스타엑스가 할리우드를 점령할 준비를 하고 있다"면서 앨범 발매와 팝업스토어 오픈 소식을 전하며 몬스타엑스를 집중 조명했다. 또한, "K팝 슈퍼 그룹이 14~15일 팝업스토어를 통해 LA를 방문, 인사와 공연, 질의응답 시간 등으로 몬베베(공식 팬클럽)와 함께할 수 있을 것"이라고 새로운 만남에 대한 궁금증을 보여주기도 했다.이처럼 몬스타엑스는 새로운 앨범 발표를 앞두고 다양한 활동을 계획하며 현지 언론과 팬들의 높은 관심을 받고 있다.특히 미국 음악전문 매체 아이돌레이터(idolator)는 몬스타엑스의 이번 앨범 `All About Luv`을 두아 리파, 마일리 사이러스 등 세계적인 아티스트와 함께 `2020년 가장 기대되는 앨범`에 꼽으며 남다른 시선을 드러내기도 했다. 매체는 "K팝의 왕들인 몬스타엑스는 이번 발렌타인 데이에 역사를 쓸 예정이다. 이들은 완전히 영어로 된 앨범을 발매한 최초의 K팝 그룹이 됐다"면서 "지금까지 들었던 곡들을 바탕으로, 그들은 전통적인 사랑의 휴일에 우리와 함께 나눌 뜨거운 무언가를 가지고 있다"고 새 앨범에 대한 높은 기대감을 보여줬다.몬스타엑스가 새 앨범이자 미국에서의 첫 정규앨범 발표와 더불어 다양한 활동을 예고하며 미국 언론과 팬들의 관심을 모두 이끈 만큼 어떤 활약으로 현지 팬들의 마음을 사로잡을 수 있을지 귀추가 주목된다.앞서 몬스타엑스는 미국에서 남다른 행보로 현지 팬들의 뜨거운 반응을 얻은 바 있다. 첫 싱글 `WHO DO U LOVE?`(후 두 유 러브?)는 빌보드 `팝송즈 차트`와 ‘아메리칸 톱 40’에 K팝 그룹 사상 두 번째로 차트에 진입하는 성과를 얻었고, 이후 색다른 스타일의 싱글을 잇따라 발표하며 현지 리스너들의 이목을 집중시켰다. 미국 내에서도 손꼽히는 공연장인 스테이플스 센터에서 펼쳤던 LA 콘서트를 포함한 월드투어와 `징글볼` 투어, 아이하트라디오 뮤직 페스티벌`, `라이프 이즈 뷰티풀 페스티벌`, ‘샤넬 컬렉션’ 등 각종 인기 페스티벌, `엘렌쇼`와 같은 유명 TV 쇼 등에서 활발히 활동하며 글로벌적인 성장을 이룩하고 있다.한편, 몬스타엑스는 오는 13일 미국 NBC 채널의 인기 TV쇼 `켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)`에 출연한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지