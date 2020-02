펜타곤, 첫 정규앨범 타이틀곡 `Dr. 베베` 뮤직비디오 깜짝 선공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 펜타곤이 신곡 `Dr. 베베` 뮤직비디오를 깜짝 선공개한다.펜타곤의 소속사 큐브엔터테인먼트는 "지난 10일 0시 공개된 펜타곤 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`의 타이틀곡 `Dr. 베베` 티저 영상에 대한 팬들의 폭발적인 반응에 힘입어, `Dr. 베베` 뮤직비디오 본편을 기존 공개 예정 시간보다 18시간 앞선 12일 0시 깜짝 공개한다"라고 전했다.타이틀곡 `Dr. 베베`는 힙합 리듬을 기반으로 한 일렉트로닉 장르의 곡으로, `히트곡 메이커` 리더 후이가 작사 및 작곡에 참여해 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다.특히 `Love, Fall, Hurt and Crazy`라는 네 가지 테마를 통해 누구나 사랑에 빠지고 이별하고 상처받고 미쳐가고 다시 사랑하며 반복되는 `사랑의 굴레`를 이야기하며, 이 굴레에서 나를 치유해줄 유일한 `BeBe`에게 외치는 울부짖음을 강렬한 퍼포먼스로 선보일 예정이다.지난 10일 0시 공개된 `Dr. 베베` 뮤직비디오 티저에서는 슬픔과 고통 속에 몸부림치며 점차 미쳐가는 펜타곤 멤버들의 모습과 함께 펜타곤이 지금까지 선보인 적 없는 다크하고 파격적인 퍼포먼스를 선보이고 있어 팬들의 기대감을 끌어올린 바 있다.더불어 펜타곤은 뮤직비디오 선공개 한 시간 전인 11일 오후 11시 네이버 V LIVE 채널을 통해 앨범 코멘터리 방송 `[UNIVERSE : THE BLACK HALL] ALBUM COMMENTARY V LIVE`를 진행, 팬들과 소통하며 컴백 전야를 뜨겁게 달굴 예정이다.한편, 펜타곤의 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지