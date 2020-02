LG전자 올레드 TV, 올해도 해외서 호평…"테스트한 TV 중 최고"

LG 올레드 TV(모델명: C9) 제품 이미지

LG전자 올레드 TV가 올해에도 해외 유력 매체로부터 `최고 TV`로 호평을 받고 있다.11일 LG전자에 따르면 LG 올레드 TV `C9`은 미국의 IT 매체 씨넷이 선정한 `2020년 최고 65인치 TV`에서 `화질왕`으로 뽑혔다.이 매체는 "지금까지 테스트한 TV 중 최고다"고 극찬하며, 또 다른 올레드 TV `B9`을 `최고 하이엔드 TV`로 선정했다.또 미국의 IT 매체 톰스가이드가 선정한 `2020년 최고 TV` 10개 제품 가운데, LG 올레드 TV(모델명: C9)가 `최고의 4K TV`에 등극했다.톰스가이드는 "화질과 사운드가 최상의 조합을 이루고, 진정한 지능형 스마트 TV 경험과 세련된 디자인을 제공한다"고 평가했다.영국의 리뷰 전문 매체 트러스티드 리뷰는 `2020년 최고 TV` 중 `전체 최고 TV`로 LG 올레드 TV(모델명: C9)를 선정했다.LG전자가 올레드 TV의 대세화를 이끌었다는 점을 강조하면서 "LG 올레드 TV의 뛰어난 화질이 세대를 거듭하면서 더욱 좋아지고 있다"고 덧붙였다.아울러 LG 올레드 TV(모델명: C9)는 영국 IT 전문 매체 테크레이더와 왓하이파이가 선정한 `2020년 최고 올레드 TV`에서 각각 1위를 차지했다.캐나다 리뷰 전문매체 알팅스 역시 `최고 올레드 4K TV 5개 제품`에서 LG 올레드 TV(모델명: B9)를 종합 평가 1위로 선정했다.이 매체는 "현재 판매 중인 올레드 TV 중 최고다"고 극찬했다.남호준 LG전자 HE연구소장 전무는 "올레드 TV의 원조이자 리더로서 차원이 다른 화질과 명품 사운드, 혁신적인 디자인으로 올레드 TV 시장을 지속 선도하겠다"고 강조했다.이지효기자 jhlee@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지