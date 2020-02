범진, ‘무념무상’ 리릭 티저와 트랙리스트 공개

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 범진이 새 앨범 `무념무상`의 리릭 티저 이미지와 트랙리스트를 공개했다.범진이 신곡 `무념무상` 발매를 앞두고 지난 10일 개인 SNS를 통해 리릭 티저 이미지와 트랙리스트를 공개해 화제를 모으고 있다.공개된 리릭 티저 이미지에서는 오는 14일 발매하는 미니앨범 타이틀곡 ‘무념무상’과 수록곡들의 가사가 담겼다. 곡의 컨셉별로 나눠진 이미지 위에 담긴 가사들은 감성적이면서도 트랜디해 리스너들과 음악팬들의 기대를 한껏 증폭시켰다.침대 위에 앉아 고뇌하는 범진이 담긴 이미지에는 ‘I don`t wanna regert it in my life 후회는 하지 않을거야. 감정을 털어내도 달라지는 게 없더라고.’라는 타이틀곡 `무념무상`의 가사가 공개됐다.이어 따뜻한 색감의 이미지에 담긴 수록곡 ‘언제까지나’와 ‘기다리다가’의 가사는 따뜻하면서도 한층 성숙해진 감성을 예상케 했다.특히 범진은 지난 5일엔 반전 매력이 담긴 컨셉포토 2장을 공개해 눈길을 끌기도 했다.범진은 지난해 5월 디지털 싱글 `후회`를 발매해 독보적인 감성과 호소력 짙은 보이스로 리스너들의 사랑을 받고 있는 싱어송라이터이다.MBC ‘듀엣가요제’ 출신으로 출연 당시 재치 있는 입담과 탄탄한 가창력으로 화제를 모은 바 있다. MBC 주말드라마 ‘부잣집 아들’ OST ‘사랑이란건’을 통해 시청자들의 사랑을 받기도 했다.또한 지난 5일엔 가수 진주의 친동생이라는 사실이 알려져 화제를 받기도 했다.한편, 범진의 신곡 `무념무상`은 오는 14일 낮 12시 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지