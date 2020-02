■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/11)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: ASHR(+2.3%), PALL(+1.9%), PBW(+1.7%), LIT(+1.7%), GDX(+1.6%)* Losers: UNG(-4.2%), XOP(-2.5%), TUR(-2.0%), AMLP(-1.9%), OIH(-1.5%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: TAN(+8.0%), ASHR(+7.3%), XBI(+6.3%), IBB(+6.0%), PBW(+5.5%)* Losers: EWZ(-3.2%), GREK(-3.0%), UNG(-2.6%), TUR(-1.5%), FXE(-1.3%)▶️ 52 Week High YW (3,880 -0.13%) (+1.4%), XLK(+1.4%), IXN(+1.3%), MGK(+1.3%), FTEC(+1.3%)▶️ 52 Week LowUNG(-4.2%), PSCE(-3.3%), FCG(-3.1%), XOP(-2.5%), AMZA(-2.5%)* 상승 ETF 키워드: TECHNOLOGY, GROWTH, BIO, CHINA, CLEAN ENERGY* 하락 ETF 키워드: MLP, OIL, NATURAL GAS, BRAZIL, EURO♣️ News[SA] Oil slides again as traders await news on OPEC+ cuts- 에너지섹터(XLE -0.5%)는 확산되는 바이러스가 수요와 경제성장 저하시킬 것이라는 우려에 약세- WTI 가격은 1.3% 하락한 배럴 (13,150 +2.33%) 당 49.7달러, 브렌트유 가격은 1.9% 하락한 배럴 당 53.4달러 마감- 에너지섹터는 S&P 섹터중 유일하게 YTD 11.5% 하락. 유가는 1월 고점대비 20% 이상 급락- Saxo Bank 상품전략가, "시장이 바이러스로 인한 영향을 완전히 반영하지 않았다는 우려 여전"- 지난 금요일 러시아가 하루 60만 배럴 감산안 결정 지연 후 투자자들은 감산 소식 고대