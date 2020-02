다크비, 데뷔 동시에 ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’로 전 세계 팬 ‘시선 고정’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 다크비(DKB)가 다재다능한 면모로 전 세계 팬들의 주목을 한 몸에 받고 있다.다크비는 지난 3일 데뷔앨범 'Youth'(유스)로 가요계에 출사표를 던졌다.타이틀인 '미안해 엄마 (Sorry Mama)'(쏘리 마마)는 EDM TRAP(이디엠 트랩) 장르 기반의 힙합 댄스곡으로 멤버들이 직접 작곡과 작사, 안무 창작에 참여해 곡의 완성도를 높였다.무대 위 다크비는 패기 넘치는 신인의 면모도 증명하고 있다. 9인 9색 각자의 매력을 드러내는 무대매너와 표정은 기본, 역동적인 아크로바틱과 랩, 한 치도 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 독보적인 존재감을 드러내고 있다.뿐만 아니라 '미안해 엄마'라는 가사에 맞춰 사과하듯 두 손을 모은 포인트 안무인 '사과춤'으로 보는 즐거움을 더하는 가하면, 멤버들 간의 호흡이 돋보이는 칼군무와 탄탄한 라이브 실력으로 대중들의 이목을 더욱 집중시키고 있다.앞서 브레이브엔터테인먼트에서 7년 만에 선보이는 '9인조 괴물 신예 그룹'이라는 타이틀로 가요계에 새 바람을 불러일으킬 것을 예고한 다크비의 팀명은 'Dark Brown Eyes'(다크 브라운 아이즈)의 줄임말로, 검은 눈동자를 가진 멤버들이 음악을 통해 전 세계로 뻗어 나가겠다는 포부를 담았으며, '미안해 엄마 (Sorry Mama)'를 통해 무서운 성장세까지 보여줄 예정이다.국내 외 팬들을 매료시킬 다크비는 '미안해 엄마 (Sorry Mama)'로 활발한 활동을 이어간다.