디렉터스컴퍼니, `2019 앤어워드` 7개 부문 수상

그랑프리(GRAND PRIX) 1개, 위너(WINNER) 6개 수상종합광고대행사 `디렉터스컴퍼니`가 `2019 앤어워드(&Award)`에서 그랑프리(GRAND PRIX) 1개, 위너(WINNER) 6개, 총 7개 부문에서 수상을 했다고 밝혔다.한국디지털기업협회가 주관하고 과학기술정보통신부가 공식 후원하는 앤어워드(&Award)는 2007년을 시작으로 올해 13회를 맞은 디지털 미디어 분야의 저명한 시상식이다. 한 해 동안 다양한 분야에서 우수한 성과를 거둔 캠페인을 공정한 심사를 통해 선정해 시상한다.디렉터스컴퍼니의 올해 수상은 `DIGITAL AD & CAMPAIGNS`의 `가전`, `패션`, `푸드`, `건강`, `쇼핑`, `여행` 등 다양한 분야에서 이루어졌고, 최고 상인 GRAND PRIX 1개(▲LG gram17, 대화면으로 더 큰 세상을 열다)와 WINNER 6개(▲LG전자, The Wonder of LG OLED TV ▲다이나핏, ALL NEW PERFORMANCE ▲[칠성사이다로어슈거X김하온] I AM DOWN ▲준비된 대한민국 피트니스, GOTO ▲2019 호킨스 웜앤라이트 캠페인 ▲대한항공, 보스턴테리어의 Go보스턴!)의 영광을 안았다.디렉터스컴퍼니는 `정해진 답은 없다`라는 정신으로 영역과 장르를 가리지 않고 새로운 답을 찾아가며 광고계에 신선한 바람을 일으키는 광고대행사로서, 2019년 한 해에도 수상을 통해 역량을 입증했다는 평가이다.신재혁 디렉터스컴퍼니 대표이사는 "기존 광고의 틀을 벗어난 새로운 시도들이 다양한 분야에서 수상을 통해 인정받은 결과이며, 디렉터스컴퍼니는 앞으로도 다양한 카테고리에서 새로운 접근과 날선 크리에이티브로 좋은 캠페인을 만들어가겠다"라고 포부를 밝혔다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지