산드라 오, `기생충` 호명되자 펄쩍 뛰며 환호…"자랑스러워"

한국경제TV 핫뉴스

미국에서 활동 중인 한국계 배우 샌드라 오가 영화 `기생충`의 수상에 보인 반응이 화제다.9일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 제92회 아카데미(오스카) 시상식이 개최됐다. 이날 `기생충`은 각본상, 국제영화상, 감독상, 작품상까지 4관왕의 쾌거를 달성했다.산드라 오는 봉준호 감독, 한진원 작가가 각본상을 수상자로 호명되자 자리에서 일어나 환하게 웃으며 박수갈채를 보냈다. 감격에 겨운 듯 자리에서 살짝 뛰기도 했다.장내 많은 영화계 인사들이 `기생충`을 향해 기립박수로 축하와 환호를 보냈지만, 산드라 오의 이같은 반응은 국내에서 특히 눈길을 모았다.산드라 오는 한국계 캐나다인으로, 캐나다에서 태어난 이민 2세다.그는 이날 자신의 트위터를 통해 "기생충 축하합니다. 한국인이라는 사실이 너무너무 자랑스럽습니다(Congratulations @ParasiteMovie So so proud to be Korean)"라고 전했다.산드라 오 (사진=연합뉴스)이휘경기자 ddehg@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지