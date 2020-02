아카데미 시상식 `깜짝` 등장... 갤럭시Z플립 광고 방영

한국경제TV 핫뉴스

삼성전자가 11일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 예정된 갤럭시S20·갤럭시Z플립의 언팩(공개)행사를 앞두고 아카데미 시상식 중 갤럭시Z플립의 깜짝 티저(예고) 광고를 냈다.10일 업계에 따르면 삼성전자는 9일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 올해 제92회 아카데미 시상식 중계 중 갤럭시Z플립의 광고를 상영했다.이 광고는 시상식을 독점 중계하는 미국 ABC에서만 상영됐다.광고는 `갤럭시Z플립`이라는 상품명 없이 새 폴더블폰인 갤럭시Z플립의 모습과 기능을 담았다.삼성전자는 광고 말미 `Change the shape of the future(미래의 모양을 바꿔라)`라는 문구와 함께 오는 11일 언팩 행사를 예고했다.신동호기자 dhshin@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지