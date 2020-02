브라운아이드소울 정엽, 7세 연하 비연예인과 다음 달 결혼

한국경제TV 핫뉴스

보컬그룹 브라운아이드소울 정엽(본명 안정엽·43)이 오는 3월 결혼한다.소속사 롱플레이뮤직은 "정엽이 교회에서 만난 7살 연하 비연예인과 다음 달 결혼식을 올린다"고 10일 밝혔다.소속사 측은 "가족분들만 모시고 작은 예배의 시간을 가지면서 결혼식을 올릴 예정"이라면서 "살면서 좋은 모습을 보여주는 것이 그 어떤 것보다도 결혼에 의미가 있다고 생각해 조용히 치르게 됐다"고 알렸다.정엽은 전날 팬카페에 영상을 올려 팬들에게 결혼 소식을 알리고 미안함과 고마움을 전하기도 했다.정엽은 2003년 4인조 보컬 그룹 브라운아이드소울로 데뷔해 팀에서 `정말 사랑했을까`, `마이 스토리`(My Story), `비켜줄게`, `마이 에브리싱`(My Everything) 등 수많은 곡을 히트시켰다.특유의 감미로운 목소리로 부른 솔로곡 `나싱 베터`(Nothing Better), `유 아 마이 레이디`(You Are My Lady), `잘지내` 등이 인기를 얻으면서 솔로로서 두각을 드러내기도 했다.브라운아이드소울 정엽 결혼 (사진=롱플레이뮤직)김현경기자 khkkim@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지