원어스, 日 단독 콘서트 `FLY WITH US Final` 성료…`차세대 K팝 보이그룹` 입증

보이그룹 원어스(ONEUS)가 일본 단독 콘서트 오사카 공연을 성황리에 마무리했다.원어스는 지난 8일과 9일 양일간 일본 오사카 쿨 재팬 파크 오사카 WW홀에서 두 번째 단독 콘서트 `2020 ONEUS JAPAN 2ND LIVE `을 개최하고 2200여명의 현지 팬들과 만났다.특히 이번 콘서트는 원어스가 일본에서 여는 두 번째 단독 콘서트로 공연 전부터 전석 매진을 기록하며 일본 내 원어스의 인기를 입증했다.이날 국악 버전의 `가자` 무대로 흥겨운 오프닝을 연 원어스는 일본에서 발매한 두 번째 싱글 `808`의 타이틀곡 `808`을 비롯한 수록곡 `A Thousand Stars`, `Lost` 무대를 최초 공개하며 공연장을 뜨겁게 달궜다.이어 `Level Up`, `삐뚤빼뚤`, `English Girl`, `윙윙윙윙` 무대로 귀엽고 발랄한 무대를 꾸미며 분위기를 반전시켰다.이후 레이븐과 이도가 랩 유닛을 결성해 `ㅁㅊㄷㅁㅊㅇ`를 색다르게 꾸민 데 이어 팝송 `Old Town Road`, `The Hills` 리믹스 무대를 통해 원어스만의 남다른 스웨그를 뽐냈다.더불어 데뷔곡 `Valkyrie`를 포함해 `태양이 떨어진다`, `팔베게`, `키세키` 무대를 일본어로 소화하며 현지 팬들의 큰 호응을 이끌었다.또한 원어스는 이번 콘서트를 위해 `Stand By`, `Blue Sky` 무대를 최초 공개한 것은 물론, `Last Song`과 `Shut Up 받고 Crazy Ho` 무대를 앙코르로 꾸미며 2200여명의 관객들을 매료시켰다.원어스는 탄탄한 가창력과 열정적인 퍼포먼스로 관객들과 한층 가까이서 소통하는 등 총 21곡을 소화하며 풍성한 공연을 완성했다.이처럼 원어스는 지난해 8월 일본에서 정식 데뷔한 후 신인 그룹으로서는 이례적인 인기를 바탕으로 성공적인 일본 활동의 초석을 쌓았다.특히 최근 발표한 두 번째 싱글 `808`은 발매 직후 오리콘 차트를 비롯한 타워레코드, 빌보드 재팬 등의 유력 차트를 석권했고, 앨범 판매량 또한 6만장에 육박하며 차세대 K팝 보이그룹의 면모를 입증해 앞으로를 더욱 기대케 한다.한편, 원어스는 15일과 16일 양일간 일본 도쿄 마이하마 안피시아타에서 두 번째 단독 콘서트 `2020 ONEUS JAPAN 2ND LIVE `을 이어간다.