펜타곤, 타이틀곡 `Dr. 베베` 뮤직비디오 티저 영상 공개…콘셉트에 퍼포먼스까지 `역대급`

그룹 펜타곤이 새 앨범의 타이틀곡 `Dr. 베베` 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.펜타곤은 10일 0시 펜타곤의 공식 SNS를 통해 오는 12일 발매되는 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`의 타이틀곡 `Dr. 베베` 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 티저 영상에는 꽃을 들고 사랑하는 사람을 기다리는 첫 장면 이후 이와 상반되는, 슬픔과 고통 속에 몸부림치며 점차 미쳐가는 펜타곤 멤버들의 모습이 담겨있어 보는 이들의 시선을 완벽하게 사로잡았다.더불어 올블랙 의상을 입고 펼치는 강렬한 군무의 일부분이 등장, 펜타곤이 지금까지 선보인 적 없는 역대급 퍼포먼스를 예고하며 팬들의 기대감을 증폭시켰다.`UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`은 펜타곤이 데뷔 후 약 3년 4개월 만에 선보이는 첫 번째 정규앨범으로, 폭넓은 음악적 스펙트럼과 화려한 퍼포먼스로 무한한 가능성을 입증해온 펜타곤의 한층 더 성숙해진 모습을 만나볼 수 있다.타이틀곡 `Dr. 베베`는 힙합 리듬을 기반으로 한 일렉트로닉 장르의 곡으로, `Love, Fall, Hurt and Crazy`라는 네 가지 테마를 통해 누구나 사랑에 빠지고 이별하고 상처받고 미쳐가고 다시 사랑하며 반복되는 `사랑의 굴레`에 대한 이야기를 담았다.특히 펜타곤의 `빛나리`, 워너원의 `에너제틱` 등을 탄생시킨 리더 후이가 작사 및 작곡에 참여해 또 하나의 명곡 탄생을 예고하며 팬들의 기대를 더하고 있다.한편, 펜타곤의 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.