정몽구 회장, 美 `자동차 명예의 전당` 한국인 최초 헌액

정몽구 현대자동차그룹 회장이 자동차산업 최고의 권위의 `자동차 명예의 전당(Automotive Hall of Fame)`에 한국인 최초로 헌액된다.1939년 설립된 자동차 명예의 전당은 ▲명예의 전당 헌액(Hall of Fame Induction) ▲올해의 업계 리더상(Industry Leader of the Year) ▲자동차산업 공헌상(Distinguished Service Citation) ▲젊은 리더십 및 우수상(Young Leadership & Excellence Award) 부문에서 수상자를 매년 선정하고 있으며, 올해부터 ▲모빌리티 혁신상(Mobility Innovator)을 추가했다.특히 세계 자동차 역사에 길이 남을 뛰어난 성과와 업적을 바탕으로 자동차산업과 모빌리티 발전에 중대한 역할과 기여를 한 인물을 엄선해 수여하는 `명예의 전당 헌액`이 가장 권위있는 상으로 꼽힌다.역대 주요 수상자로는 1967년 포드 창립자 헨리 포드(Henry Ford), 1969년 발명가 토마스 에디슨(Thomas Alva Edison), 1984년 벤츠 창립자 칼 벤츠(Karl Friedrich Benz), 1989년 혼다 창립자 소이치로 혼다, 2018년 도요타 창립자 키이치로 도요타 등이 있다.올해 수상자들에 대한 시상식은 올 7월 디트로이트에서 열릴 예정이다.자동차 명예의 전당 측은 "정몽구 회장은 현대자동차그룹을 성공의 반열에 올린 업계의 리더"라며 "기아차의 성공적 회생, 글로벌 생산기지 확대 등 성과는 자동차산업의 전설적 인물들과 어깨를 나란히 한다"며 헌액 이유를 밝혔다.정몽구 회장은 2001년 자동차 명예의 전당으로부터 `자동차산업 공헌상`을 수상했으며, 이번 `자동차 명예의 전당` 헌액으로 다시 한번 세계 자동차 산업에서의 공로를 인정받게 됐다.정몽구 회장은 2004년 `비즈니스 위크(Business Week)` 최고 경영자상을 시작으로 2005년 `오토모티브뉴스(Automotive News)` 자동차 부문 아시아 최고 CEO, 2012년 `하버드 비즈니스 리뷰(Havard Business Review)` 세계 100대 최고 경영자상 등을 수상한 바 있다.배성재기자 sjbae@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지