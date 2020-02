트와이스, 일본 새 음반 `&TWICE -Repackage-` 라인 뮤직 일간 앨범 차트 정상

한국경제TV 핫뉴스

트와이스가 일본 새 음반 `&TWICE -Repackage-`(앤드 트와이스 -리패키지-)로 현지 라인 뮤직 일간 앨범 차트 1위에 올랐다.지난 5일 선보인 리패키지 앨범으로 발매 당일 일본 라인 뮤직 일간 앨범 톱 100 정상을 차지하며 K팝 대표 걸그룹의 위상을 재입증했다.새 앨범에는 지난해 11월 일본에서 발매한 `&TWICE`(앤드 트와이스)에 타이틀곡 `SWING`(스윙)이 추가 수록됐다.신곡 `SWING`은 5일 기준 라인 뮤직 일간 톱 100 1위에 올랐다. 또 6일 오후 4시 기준 실시간 차트 정상을 기록하며 뜨거운 호응을 자랑했다.히트곡 `KNOCK KNOCK`(낙 낙)과 `What is Love?`(왓 이즈 러브?)를 함께한 이우민(collapsedone)이 작곡과 편곡에 참여해 트와이스만의 색깔을 담아냈다.`&TWICE`는 발매 당시 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 올라 통산 다섯 번째 주간 앨범 랭킹 정상을 기록한 바 있다.`&TWICE`의 리패키지 앨범인 이번 신보는 4일 자 오리콘 일간 앨범 랭킹 2위에 이름을 올려 인기 상승세를 예고하고 있다.트와이스는 `오리콘 연간 랭킹 2019` 내 `연간 아티스트 토털 세일즈 랭킹`(2018년 12월 24일~2019년 12월 16일 집계 기준) 4위에 올라 K팝 아티스트 중 2019년 최고 기록을 달성하는 쾌거를 이뤘다.한편, 트와이스는 로스앤젤레스, 멕시코시티, 뉴어크, 시카고 미주 4개 도시를 포함 전 세계 17개 지역 29회 공연에 달하는 대규모 월드투어 `TWICE WORLD TOUR 2019 `TWICELIGHTS``(트와이스 월드투어 2019 `트와이스라이츠`)를 진행 중이다.월드투어의 빛나는 순간과 성장기를 담은 유튜브 오리지널 콘텐츠는 올 상반기에 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지