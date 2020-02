로켓펀치, 미니 2집 ‘레드 펀치’ 하이라이트 메들리 공개…타이틀곡 ’바운시‘

한국경제TV 핫뉴스

컴백을 3일 앞둔 로켓펀치(Rocket Punch)의 새 앨범 전곡을 미리 느껴볼 수 있는 영상이 공개됐다.소속사 울림엔터테인먼트는 7일 0시 공식 SNS를 통해 로켓펀치(연희, 쥬리, 수윤, 윤경, 소희, 다현)의 두 번째 미니앨범 ‘레드 펀치(RED PUNCH)’의 하이라이트 메들리를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 고조시켰다.약 2분 정도의 분량으로 구성된 이번 영상에는 ‘레드 펀치(RED PUNCH)’에 수록된 총 7개의 트랙 하이라이트 파트가 담겨 있어 관심을 모은다.이번 영상을 통해 살짝 베일을 벗은 타이틀곡 ‘바운시(BOUNCY)’는 강렬하면서도 힙한 분위기가 느껴지는 틴크러쉬 장르의 팝 댄스 곡으로, 키치(Kitsch)’한 멋과 이상향을 담은 가사에 청량한 랩과 파워풀한 보컬이 더해져 곡의 완성도를 한층 높였다. 특히 세상을 향해 외치는 가사 ‘I WANNA HIT THE WORLD WITH ROCKET PUNCH’에서 보이듯 로켓펀치 멤버들의 미래에 대한 당찬 포부를 보여주는 곡이다.이 곡은 워너원 ‘나야 나’, 남우현 ‘홀드 온 미(Hold On Me)’ 등 다양한 아티스트와 함께 작업한 작곡팀 코드 나인(CODE 9)이 작사, 작곡, 편곡을 도맡으며, 숨겨져있던 로켓펀치의 음악적 색깔을 담아내며 팬들의 귀를 매료시켰다.그 외에도 인트로 곡 ‘RED PUNCH’, 하우스풍 레트로 팝 스타일의 ‘So Solo’, 로켓펀치의 당찬 매력을 담아낸 ‘Fireworks’, 서정적인 가사가 돋보이는 ‘종이별’, 봄을 맞이하는 마음을 노래한 ‘다시, 봄’, 풋풋한 소녀 감성이 인상적인 ‘여자사람친구’까지 로켓펀치 특유의 통통 튀는 에너지가 가득한 곡들로 채워진 완성도 높은 앨범이 탄생했다.이처럼 하이라이트 메들리까지 공개하며 컴백 전 워밍업을 마친 로켓펀치는 두 번째 미니앨범 ‘레드 펀치(RED PUNCH)’를 통해 또 한 번 가요계에 신선한 펀치를 날릴 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.한편, 컴백 막바지 준비에 매진하고 있는 로켓펀치의 두 번째 미니앨범 ‘레드 펀치(RED PUNCH)’는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지