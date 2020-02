`차세대 K팝 대표 그룹` 스트레이 키즈, 영어 가창곡으로 미국 빌보드 차트 호성적

한국경제TV 핫뉴스

스트레이 키즈(Stray Kids)가 각종 해외 음악 차트에서 호성적을 거두고 있다.지난 1월 24일 발표한 첫 영어 앨범 `Step Out of Cle`(스텝 아웃 오브 클레)가 큰 관심을 끌며 `차세대 K팝 대표 그룹`다운 위상을 과시하는 중이다.신보에 수록된 `Levanter`(레반터)와 `Double Knot`(더블 낫)이 미국 빌보드 `월드디지털세일즈송` 차트에서 각각 5위, 6위에 이름을 올리며 괄목할만한 성적을 거둔 것.이들은 정식 데뷔 전 미국 빌보드가 선정한 `2018년 주목할 K팝 아티스트 톱 5`(Top 5 New K-Pop Artists to Watch in 2018) 1위에 오르는 등 일찍이 현지 유력 매체의 집중 조명을 받은 바 있다.글로벌 스타로 발돋움한 스트레이 키즈는 3월 18일(이하 현지시간) 일본 정식 데뷔로 현지 가요계 접수에 나선다.일본 데뷔 베스트 앨범 `SKZ2020` 발매에 앞서, 지난 1월 31일 `My Pace Japanese ver.` 음원을 선공개했다.발매 당일 일본 주요 음원 사이트인 라인 뮤직 실시간 차트 1위를 기록한데 이어 일간 차트 정상에 등극해 순조로운 출발을 보였다.이어 2월 4일 자 일간 차트 3위 자리를 지켰고, 주간 랭킹(2019년 1월 29일~2020년 2월 4일)에서도 3위를 차지해 굳건한 인기를 자랑했다.또 스트레이 키즈의 틱톡(TikTok) 일본 공식 계정에 업로드된 선공개 곡 영상은 오픈 3일 만에 조회수 100만을 돌파하는 등 뜨거운 관심을 입증했다.한편, 스트레이 키즈는 첫 월드투어 `Stray Kids World Tour `District 9 : Unlock`(스트레이 키즈 월드 투어 `디스트릭트 9 : 언락`)으로 전 세계 팬들과 만나고 있다.총 21개 지역 24회 공연 규모의 단독 콘서트를 통해 해외 팬심을 사로잡을 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지