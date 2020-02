비투비 육성재, 6일 프로젝트 싱글 `3X2=6 Part 3` 발표

한국경제TV 핫뉴스

비투비 육성재가 6일 프로젝트 싱글 `3X2=6 Part 3`를 발표한다.육성재의 프로젝트 싱글 `3X2=6`은 3개월 동안 매달 2곡의 음원을 발표하는 프로젝트다. `육성재`라는 한 인물을 다양한 각도에서 재조명함은 물론, 조금 특별한 방식으로 팬들과 더 자주 소통하고 싶은 육성재의 새로운 도전을 담았다.6일 공개되는 새 싱글의 주제는 `비투비 육성재`로, 비투비 멤버이자 끈끈한 의리를 자랑하는 정일훈, 프니엘이 참여해 `3X2=6 Part 3`를 완성시켰다.타이틀곡 `할많하않 (With 정일훈)`은 미디엄 템포의 알앤비 힙합 곡으로, 할 말은 많지만 하지 않겠다는 다짐을 줄여 쓴 곡 제목처럼 복잡한 심경을 덤덤하고 무심하게 표현한 두 사람의 음색이 돋보인다.수록곡 `Hypnotized (With 프니엘)`은 최면에 걸린 사람처럼 통제할 수 없는 마음과 속박에서 벗어날 수 없는 상태를 육성재와 프니엘만의 화법으로 풀어낸 곡으로, 지난 2018년 비투비 단독콘서트 `2018 BTOB TIME -THIS IS US-` 듀엣 무대에서 처음 선보인 후 공식 발매를 요청하는 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 수록됐다.지난 12월부터 3개월간 진행된 프로젝트 싱글 `3X2=6`을 통해 다채로운 모습을 펼쳐 보인 육성재는 이번 싱글에서 정일훈, 프니엘과의 특급 케미스트리를 선보일 예정으로 기대를 모은다.한편, 육성재의 프로젝트 싱글 `3X2=6 Part 3`는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr