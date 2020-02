마마무 문별, 솔로 앨범 `DARK SIDE OF THE MOON` 자켓이미지 공개…`다크+강렬` 중성적 매력 극대화

한국경제TV 핫뉴스

마마무 문별이 새 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`의 자켓 이미지를 전격 공개했다.문별은 6일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`의 자켓 이미지와 프롤로그 영상을 선보이며, 솔로 컴백 초읽기에 돌입했다.공개된 사진 속 문별은 짙은 스모키 메이크업으로 다크한 매력과 카리스마를 자아내고 있다.`DARK SIDE OF THE MOON`이라는 앨범명에서 알 수 있듯, 거울을 매개체로 자신의 또 다른 모습을 보여주고 있어 궁금증을 자극한다.또한 공개된 프롤로그 영상에는 새 앨범 수록곡에 맞춰 춤을 추는 문별의 모습이 눈길을 끈다.긴장감과 비장함이 감도는 분위기 속 문별은 강렬한 비트에 파워풀한 퍼포먼스를 펼치며 단숨에 분위기를 압도했다.특히 이전 마마무 정규 2집 콘셉트인 `마마무 유니버스`에서 안무가로 등장한 문별의 콘셉트와 동일한 모습으로 등장, 밀접한 연결고리를 암시하며 새 앨범을 통해 어떤 모습을 보여줄지 기대감을 높였다.이처럼 문별은 새 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`를 통해 한층 성장한 솔로 아티스트로의 모습을 보여줄 예정이다.앞서 펀치와 호흡을 맞춘 선공개곡 `낯선 날`이 음원차트 1위에 오르며 솔로 컴백의 청신호를 켠 만큼 이번 앨범으로 보여줄 문별의 새로운 매력에 많은 이목이 집중되고 있다.한편, 문별은 14일 오후 6시 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`을 첫 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지