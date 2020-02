[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]_ 2020. 2. 6(목)[주식시황 하인환] Strategy Idea: 우한 폐렴 사태 접근법(2): Value=Price 또는 Value≠Price- Market : 다시 고민이 필요한 시점. 반등이 언제까지, 어디까지 계속될 수 있을까?시장이 반등하는 이유 : 우려 완화 + 가격 매력 → ‘이전 수준’의 회복보다는 ‘일정 수준’ 회복- Sector : 주도주로의 쏠림 심화 가능성(IT, 2차전지). ‘일시적 반등’ 업종(중국소비, 여행, 유통)코로나 이슈 이후 업종별 주가 차이 : Value 훼손 업종 vs Value 훼손되지 않는 업종미국 증시, 우려했던 요인들의 해소. 미국 증시가 좀더 상승한다면, 국내 증시의 주도주 불변[투자전략 이진우] 오늘의 차트: E SG (1,910 +0.79%) 투자가 급증하게 된 배경[자동차 RA 이다빈] 칼럼의 재해석: 신종코로나 바이러스; 자동차 산업 영향점검