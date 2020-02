■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/06)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: XOP(+5.4%), OIH(+4.2%), XME(+4.1%), XLE(+3.8%), CUT(+2.8%)* Losers: LIT(-3.1%), I GV (2,930 +0.69%) (-1.4%), KWEB(-1.2%), TLT(-1.1%), SK (240,000 +1.27%) YY(-0.8%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: LIT(+8.0%), PALL(+6.3%), PBW(+6.1%), XME(+5.7%), TAN(+5.1%)* Losers: USO(-4.1%), VNM(-3.6%), GDX(-2.8%), EIDO(-2.1%), TLT(-1.8%)▶️ 52 Week HighKIE(+2.2%), VFH(+2.0%), FNCL(+2.0%), FXO(+1.8%), TAN(+1.7%)▶️ 52 Week Low없음* 상승 ETF 키워드: BIO, FINANCIAL, OIL, CLEAN ENERGY, META LS (40,650 +3.04%) * 하락 ETF 키워드: BOND, TREASURY, GOLD, INTERNET, AGRICULTURE♣️ News[SA] Oil prices bounce sharply after reports of coronavirus drug- 코로나바이러스 백신 개발 소식에 원유 가격 반등. 전일대비 WTI, 브렌트 3,3% 상승- 중국 언론, 저장성대학 연구팀이 코로나바이러스 효과적으로 억제하는 두 가지 신약 개발 보도- 스카이 뉴스, 영국 연구진이 백신 테스 (24,900 +0.20%) 트에서 상당한 성과 이뤘다 보도- Edward Marshall, 유가 움직임이 중국 연구팀 백신 개발 소식에 움직이는 것은 투자자들이 원유를 살 이유를 찾고 있다는 것을 암시. 향후 유가 상승에 회의적 입장- 이번주 초 바이러스가 원유 수요를 해칠 것이라는 우려로 WTI, 브렌트 모두 YTD 16% 하락- OPEC과 동맹국들의 추가 감산 고려 소식도 유가상승에 영향