`아이돌라디오` 시그니처, 데뷔 2일 차 햇병아리의 풋풋+러블리 매력

2020년 가요계 첫 번째로 데뷔한 걸그룹 시그니처(cignature)가 풋풋한 매력을 한껏 발산했다.시그니처(채솔, 지원, 예아, 선, 셀린, 벨, 세미)는 지난 5일 방송된 MBC 표준FM `아이돌 라디오`에 데뷔 첫 게스트로 출연했다.먼저 시그니처는 지난 4일 발표한 데뷔 리드 싱글 A `눈누난나`(cignature debut lead single A 'NUN NU NAN NA')를 선보이며 화려한 오프닝을 열었다.이날 시그니처는 "케이팝의 시그니처가 될 수 있도록 눈누난나 신이 나게 기분 좋은 에너지를 발휘하고 가겠다"라고 당찬 각오를 밝혔다. 또 각자의 개성이 묻어나는 자기소개로 다채로운 매력을 보여줬다.지난 4일 데뷔하며 2020년 첫 걸그룹의 타이틀을 가져간 시그니처는 DJ 레인보우 지숙과 고우리가 부러워할 만큼 신인 그룹만의 풋풋함을 전했다. 예아는 프리스타일 랩으로 데뷔 소감을 선보이며 남다른 끼를 보여줬다. 세미는 "데뷔 쇼케이스를 했는데 뭘 했는지 기억이 안 날 정도다. 마치 꿈만 같았다"고 덧붙였다.이어 시그니처는 소속사 선배인 윤하를 롤모델이라고 밝히며 "데뷔 쇼케이스 MC도 봐주셨다. 계속 파이팅하라고 해주시고 조언도 많이 해주셨다"며 남다른 애정을 표현했다.이밖에도 시그니처는 시크릿 `마돈나`, 소녀시대 `I GOT A BOY`, 트와이스 `YES or YES`, 레인보우 `To Me`, 더보이즈 `No Air`, 방탄소년단 `작은 것들을 위한 시`, 엑소 `Call Me Baby` 등 댄스 메들리를 선보이며 탄탄한 퍼포먼스 실력까지 과시했다. 또한 예아와 벨은 아리아나 그란데의 `Dangerous Woman`을 선곡해 귀호강 라이브를 선사했다.끝으로 시그니처는 "오늘 라디오를 들어준 팬분들께도 너무 감사하고, DJ 레인보우 선배님들 모두 감사하다"며 첫 라디오 출연 소감을 전했다.한편, 시그니처는 5일 오후 6시 방송되는 Mnet `엠카운트다운`을 통해 `눈누난나` 첫 데뷔 무대를 선보인다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr