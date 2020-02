마마무 문별, 선공개곡 `낯선 날` 음원차트 1위 등극

한국경제TV 핫뉴스

마마무 문별이 선공개곡 `낯선 날`로 음원차트 1위에 올랐다.문별은 지난 4일 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`의 선공개곡 `낯선 날`을 공개한 가운데, 5일 오전 9시 현재 벅스, 소리바다 실시간 차트에서 1위를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.이외에도 멜론 27위 등 주요 음원차트 상위권에 안착, 오는 14일 솔로 컴백의 청신호를 밝히며 기분 좋은 출발을 알렸다.선공개곡 `낯선 날`은 보사노바 기타와 힙합 리듬이 어우러진 빈티지 신스 기반의 미디엄템포 곡으로, 이별 후 사랑하는 사람의 빈자리에서 느껴지는 허전함을 노래했다.똑같은 일상 속 나의 곁에 누군가가 없는 오늘을 `낯선 날`이라고 표현한 가사가 특징으로, 문별의 특색 있는 멜로디 랩과 펀치의 감성적인 목소리가 어우러져 한층 여운을 더한다.오는 14일 문별은 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`을 발표한다.본격적인 솔로 아티스트로의 활동을 예고하는 앨범인 만큼 높은 완성도를 위해 오랜 시간 심혈을 기울여 만반의 준비를 갖춘 것으로 알려졌다.특히 문별은 그간 카리스마 넘치는 랩과 감성적인 보컬, 힘 있는 퍼포먼스로 다재다능한 매력을 과시해왔다.이번 앨범을 통해서는 그동안 보여주지 않았던 모습을 보여줄 예정으로, 선공개곡 `낯선 날`의 흥행에 힘입어 문별이 선보일 새로운 모습에 더욱 기대감이 높아지고 있다.한편, 문별은 오는 14일 각종 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`을 발표한다.