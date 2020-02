■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/05)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: LIT(+8.6%), ASHR(+5.8%), TAN(+4.9%), PBW(+4.9%), PALL(+4.7%)* Losers: GDX(-1.8%), TLT(-1.3%), GLD(-1.3%), XLU(-1.0%), FXY(-0.7%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: LIT(+11.1%), PALL(+6.4%), PBW(+5.2%), KWEB(+4.5%), TAN(+4.4%)* Losers: USO(-7.2%), XOP(-5.4%), XLE(-4.3%), EIDO(-4.0%), ITB(-3.4%)▶️ 52 Week HighLIT(+8.6%), QCLN(+5.6%), TAN(+4.9%), PBW(+4.9%), ARKK(+4.4%)▶️ 52 Week LowUSO(-0.5%), DB (842 -0.71%) O(-0.5%)* 상승 ETF 키워드: CHINA, CLEAN ENERGY, CONSUMER, LITHIUM, SOLAR* 하락 ETF 키워드: OIL, BOND, GOLD, TREASURY, ENERGY♣️ News[FT] Tesla shares surge again despite Saudi Arabian exit- 테슬라 장중 900$ 상회. 연초 이후 주가 2배 이상 상승- 사우디 국부펀드는 2018년 28억$ 테슬라 보유주식을 작년 9월 후 처분. 작년 말 1,600만$ 보유- 작년 4분기에 주식을 팔지 않았다면 해당 지분은 현재 77억$ 수준 됐을 것- 테슬라 주가 상승은 4분기 실적 발표 후 short-sellers들이 빠르게 커버에 나서면서 가속- Wedbush의 Dan Ives, 테슬라가 중국 시장 공략에 성공한다면 주가 1,000$도 가능- 공매도로 유명한 Citron Research의 Andrew Left는 현재 테슬라 주가를 카지노에 비유- 화요일 주가 상승으로 테슬라 시가총액은 160억$ 상회. 도요타에 이어 세계 2위 자동차 회사[SA] Lithium stocks soar alongside Tesla on EV optimism- Livent(LTHM +15.8%), 테슬라와 중국 EV메이커 Nio의 강한 주가 상승에 작년 5월 이후 최고치- Livent 3분기 earnings call, 고객 수요 충족을 위해 4분기 리튬 재고 축적을 우선시할 것 언급- 전일(현지시간) 상승한 리튬 관련 업체는 ALB +11.9%, SQM +8.8%, LAC 7.8%