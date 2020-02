드림캐쳐, 첫 티저 이미지 오픈…히피룩으로 완성한 `독특 매력`

한국경제TV 핫뉴스

드림캐쳐가 선사하는 새로운 세계에 대한 힌트가 공개됐다.드림캐쳐컴퍼니는 지난 4일 오후 공식 어플리케이션과 SNS 채널에 드림캐쳐의 첫 번째 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`의 첫 개인 티저 이미지를 게재하고 본격적인 컴백 예열에 돌입했다.사진 속 드림캐쳐 멤버들은 그간 보여주지 않았던 색다른 모습으로 전 세계 팬들의 눈길을 사로잡았다. 히피룩으로 완성한 `6인 6색`의 스타일링, 그리고 오묘한 매력이 느껴지는 메이크업을 통해 이들이 전할 새로운 이야기에 대한 궁금증을 한껏 끌어올렸다.드림캐쳐는 이날 첫 개인 티저 이미지를 시작으로, 향후 세 가지 버전의 티저를 더 꺼내놓을 예정. 이와 함께 리릭 스포일러와 스토리 스포일러, 하이라이트메들리 등도 팬들을 만날 준비를 마쳤다.한편 드림캐쳐는 오는 18일 첫 정규 앨범 `Dystopia : The Tree of Language`를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다. 앞서 `악몽` 시리즈를 마무리 지은 드림캐쳐는 이번 앨범을 통해 새로운 세계관을 그릴 것으로 알려져 기대를 모은다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지