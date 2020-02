루나, ‘포레스트’ OST 첫 주자 발탁…소속사 이적 후 첫 행보

한국경제TV 핫뉴스

가수 루나(Luna)가 ‘포레스트’ OST 첫 주자로 나선다.루나는 5일 정오(낮 12시) 각종 음원 사이트를 통해 KBS2 수목드라마 ‘포레스트’ OST Part. 1 ‘Take Me Now(테이크 미 나우)’를 발매한다.루나가 가창에 참여한 첫 번째 OST ‘Take Me Now’는 숲에 감춰진 산혁과 영재의 비밀을 담은 도입부의 몽환적인 피아노 반주가 인상적이다. 일렉트로닉 한 분위기로 귓가를 사로잡는 이곡은 극 중 드라마 속 주인공인 산혁과 영재의 애틋한 감정을 잘 표현해냈다.정식 발매 전부터 드라마 시청자들의 뜨거운 관심을 받은 ‘Take Me Now’는 신비스러운 멜로디에 루나만의 아련한 감성이 돋보이는 보컬이 더해져 드라마의 몰입도를 한층 더 높여줄 전망이다.최근 소속사 휴맵컨텐츠와 새롭게 계약을 체결한 루나는 2009년 그룹 에프엑스(f(x))로 데뷔해 수많은 히트곡을 탄생시키며 대중의 많은 사랑을 받았다. 이와 함께 솔로 가수로서도 괄목할만한 성과를 이뤄냈을 뿐만 아니라 다수의 유명 뮤지컬 출연, 각종 예능 프로그램 및 뷰티 콘텐츠 활동까지 겸하며 만능 엔터테이너로 활약을 이어오고 있다.특히 이번 OST 발매는 현 소속사로 이적 후 루나가 처음으로 선보이는 행보로 업계 안팎으로 많은 기대와 관심이 쏠리고 있다.한편 본격 숲 속 힐링 드라마 ‘포레스트’는 산혁(박해진 분)과 영재(조보아 분)가 신비로운 숲에서 만나 서로의 영혼을 달래주는 ‘강제 산골 동거 로맨스’이다. 매주 수, 목요일 오후 10시 방영된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지