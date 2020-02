펜타곤, 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL` 콘셉트 이미지 공개

한국경제TV 핫뉴스

그룹 펜타곤이 첫 정규앨범의 콘셉트 이미지를 공개했다.펜타곤은 4일 0시 펜타곤의 공식 SNS를 통해 오는 12일 발매되는 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`의 첫 번째 콘셉트 이미지를 공개했다.공개된 이미지 속 펜타곤 멤버들은 까만 어둠 속 어지럽게 얽혀있는 붉은 선들의 한 가운데 억압당하는 듯 무기력한 모습으로 자리하고 있어 새 앨범의 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시켰다.펜타곤의 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`은 지난해 7월 발매된 미니 9집 `SUM(ME:R)(썸머)` 이후 약 7개월 만의 신보로, 펜타곤은 지금까지 시도한 적 없는 새로운 콘셉트와 모습으로 팬들 앞에 나설 계획이어서 기대를 더한다.타이틀곡 `Dr. 베베`는 펜타곤의 `빛나리`, 워너원의 `에너제틱`을 비롯한 명곡들을 탄생시킨 리더 후이의 자작곡으로, 멤버 우석이 작사에 참여해 곡의 완성도를 높였다.한편, 펜타곤의 첫 정규앨범 `UNIVERSE : THE BLACK HALL(유니버스 : 더 블랙 홀)`은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.