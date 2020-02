여자친구, 신곡 `교차로 (Crossroads)` 음원차트 1위…국내외 차트 강타

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 여자친구의 신곡 `교차로 (Crossroads)`가 국내외에서 뜨거운 관심을 받고 있다.여자친구는 지난 3일 오후 6시 미니앨범 `回:LABYRINTH`를 발표하며 컴백했다.새 앨범의 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)`는 음원 공개 직후 벅스, 소리바다, 바이브의 실시간 차트에서 1위를 차지했다.또한, 지니, 멜론 등 주요 음원사이트의 실시간 차트 최상위권에 안착하며 여자친구의 막강한 저력을 과시했다.특히 지니, 벅스, 소리바다에서는 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)`를 비롯한 ‘Labyrinth’, `Here We Are`, `지금 만나러 갑니다 (Eclipse)`, Dreamcatcher`, `From Me` 까지 수록곡 전곡이 차트에 진입하면서 인기를 실감케 했다.해외 반응도 뜨겁다. 미니앨범 `回:LABYRINTH`는 공개 직후 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남, 캄보디아, 페루, 이스라엘 등 전 세계 11개 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위에 올라 글로벌 영향력을 입증했다.신곡 `교차로 (Crossroads)`는 아름다운 선율을 바탕으로 강렬한 스트링 사운드(String Sound)와 신스(Synth)의 반전이 돋보이는 댄스 곡으로, 멈출 것인지 아니면 건너갈 것인지 선택에 대한 이야기를 다루며 소녀의 복잡한 감정을 상징적으로 나타낸다.음원과 함께 공개된 `교차로 (Crossroads)` 뮤직비디오는 순수했던 지난 시간을 돌아보며 앞으로 무엇을 선택해야 할지 고민하는 복합적인 감정을 아름다운 영상미와 감성적인 스토리로 완성해 호평을 얻고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지