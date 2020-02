마마무 문별, 3일 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON` 예약판매 시작

한국경제TV 핫뉴스

마마무 문별의 새 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON` 예약 판매가 시작된다.문별은 3일 오후 3시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`의 예약 판매를 시작한다.이번 앨범은 지난 2018년 5월 발표한 첫 솔로 앨범 `Selfish` 이후 1년 9개월 만에 선보이는 솔로 앨범으로 팬들의 많은 이목이 집중되고 있다.문별은 총 80p의 북클릿을 포함해 포토 카드 티켓, 미니 포스터&포스터, 캐릭터 스티커, 포토 카드 등 알찬 구성으로 소장가치를 높이며 팬들의 기대에 부응할 전망이다.오는 14일 문별은 새 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`를 발표한다.이에 앞서 4일 감성 보컬리스트 펀치가 피처링에 참여한 `낯선 날`을 선공개하며 본격적인 솔로 컴백의 시동을 건다.절친 사이인 두 사람이 선보일 완벽 시너지에 리스너들의 기대감은 벌써 최고조에 이른 상황이다.특히 문별은 이번 앨범을 통해 한층 확장된 음악적 역량을 과시함은 물론, 여전히 성장 중인 아티스트 문별의 모습을 보여줄 예정이다.이후 4월에는 데뷔 첫 단독 콘서트를 개최하는 등 2020년 눈부신 활약을 예고하고 있어 기대감을 높인다.한편 문별은 14일 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`를 발표한다.