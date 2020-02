젝스키스, 3일 `컬투쇼`·`별밤` 출연…4인조 입담 기대

한국경제TV 핫뉴스

젝스키스가 음악 방송에 이어 라디오 스튜디오에 출격, 전방위 `ALL FOR YOU` 활동에 나서며 팬들과 접점을 넓혀가고 있다.젝스키스는 3일 방송되는 SBS 파워FM `두시탈출 컬투쇼`와 MBC 표준FM `산들의 별이 빛나는 밤에`에 출연한다.은지원 이재진 김재덕 장수원 네 멤버 재편 후 첫 활동에 나선 젝스키스는 새 앨범 `ALL FOR YOU` 제작 뒷이야기 등을 전할 예정. 오랜 시간 함께한 만큼 멤버들의 끈끈한 팀워크와 재치 있는 입담이 기대된다.젝스키스는 지난 1일과 2일 MBC `쇼! 음악중심`과 SBS `인기가요`에서 타이틀곡 `ALL FOR YOU`는 물론 또 다른 수록곡인 `꿈 (DREAM)`과 `제자리 (ROUND & ROUND)` 무대를 각각 꾸며 박수갈채를 받았다.젝스키스는 특히 `ALL FOR YOU` 무대에서 노란색 꽃으로 장식한 스탠드 마이크와 춤을 추는 듯한 안무를 선보여 팬들을 설레게했다.젝스키스는 매주 금요일 젝스키스 유튜브 채널 등에 공개되는 리얼리티 프로그램 `젝포유`를 통해서도 팬들과 만나고 있다.또 새 앨범 발매를 기념해 오픈한 팝업 카페 `옐로우 카페`(서울 연남동 8810 리스트레토 바)는 2월 9일까지 운영된다. `옐로우 카페`는 `ALL FOR YOU` 뮤직비디오 촬영장을 본뜬 공간 등 다양한 볼거리로 꾸며졌다.음악방송에서 공개된 젝스키스의 업그레이드 된 무대는 오는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 열리는 콘서트(`SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]`)서 펼쳐진다.젝스키스는 지난달 28일 첫 미니앨범 `ALL FOR YOU` 앨범을 공개했다. 타이틀곡 `ALL FOR YOU`는 1990년대 감성의 R&B를 젝스키스의 색으로 재해석한 곡으로, 사랑하는 사람을 향한 마음을 따뜻하게 표현했다.새 앨범에는 타이틀곡 `ALL FOR YOU`를 포함해 `꿈 (DREAM)`, `의미 없어 (MEANINGLESS)`, `제자리 (ROUND & ROUND)`, `하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)` 등 총 5곡이 수록됐다.