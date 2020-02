『Global Daily - 2020년 2월 3일』



『Global Daily - 2020년 2월 3일』



[Top Down]

- 미국 증시는 코로나 바이러스 공포 재확산에 급락. S&P500 -1.8%

- 중국증시는 춘절 연휴(~2월 2일)로 휴장



[Bottom Up]

[애플(AAPL.US)] 신종 코로나로 중국 모든 매장 임시 폐쇄

[산업] 북미 반도체 장비 수주액 19개월만에 최고치

[바이두(BIDU.US)] 4분기 가이던스 상향에 시간외 거래에서 4.2% 상승

[소프트뱅크그룹(9984.JP)] 위워크 뉴욕증시 IPO 재추진

[산업] 신종 코로나 충격 일파만파, H&M·유니클로 중 매장 폐쇄

[루이싱커피(LK.US)] 회계 조작 주장하는 익명 보고서에 전일 주가 10.7% 급락

[바이오젠(BIIB.US)] '아두카누맙 재투여' 3상 시작, 허가일정은 미정

[화이자(PFE.US)] EMA 자문위원회, 리툭산 바이오시밀러 'Ruxience' 승인 권고

[산업] 中, 가용 가능한 모든 수단 동원해 우한사태 저지 나서

[산업] 美 2년물 국채 금리 2017년 9월 이후 최저치까지 하락



[ETF 포트폴리오: 금(GLD), 배당성장(NOBL), 신재생에너지(ICLN)]

