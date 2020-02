■ Global ETF Daily & News ■ (2020/02/03)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+0.9%), GDX(+0.9%), FXB(+0.8%), SLV(+0.8%), FXF(+0.6%)* Losers: VNM(-4.1%), SOXX(-3.6%), XSD(-3.5%), KOL(-3.4%), EIDO(-3.3%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+2.7%), IEF(+1.4%), EMB(+1.0%), TIP(+1.0%), FXB(+1.0%)* Losers: EWY(-8.3%), KOL(-7.7%), ASHR(-7.7%), XSD(-7.5%), SEA(-7.4%)▶️ 52 Week HighOUNZ(+0.7%), BAR(+0.7%), IAU(+0.7%), GLDM(+0.6%), GLD(+0.6%)▶️ 52 Week LowVNM(-4.1%), PSCE(-3.2%), XES(-3.1%), XLE(-3.1%), IYE(-3.1%)* 상승 ETF 키워드: BOND, GOLD, TIPS, TREASURY, CORPORATE* 하락 ETF 키워드: ENERGY, SEMI, VIETNAM, CHINA, COAL♣️ News[FT] Coronavirus wreaks havoc on tech supply chain- 중국의 질병 확산 방지를 위한 연휴 연장에 글로벌 Tech supply chain 혼란- 대부분 아이폰을 생산하는 대만 폭스콘은 목요일 20년래 최대 하락률 기록- 상해, 장쑤, 광둥, 충칭 등 글로벌 제조 허브 역할하는 6개 성 정부가 설 이후 업무 복귀를 2월 10일로 1주 늦추도록 지시. 폭스콘 등 노동 집약적 회사 이번 사태로 큰 타격- 즉각적인 영향은 우한 내 디스플 레이 (47,250 -1.77%) 제작 공장. 세계 공급량의 최대 9% 차지- 정부가 어느 정도로 업무 복귀 제한을 강제할지는 불확실. 반도체 등은 쉽게 공정 stop 어려워. LG디스플레이 (15,150 -1.62%) SK하이닉스 (92,400 -1.18%) 는 중국 공장이 정상 가동 중이라고 밝힘[SA] U.S. in a 'good place' but virus is a 'wild card', Fed's Clarida says- 클라리다 부의장, 미국 경제 good place에 위치. 바이러스 확산은 wild card 될 수 있음- 연준은 바이러스 확산이 중국과 세계 경제, 미국에 어떤 영향 미칠지 검토하는 중- 미국 경제는 일시적 작은 문제를 극복할 수 있을 것. 쉽지 않은 상황이기는 함- 최근 장단기 금리 역전은 우려할 사항 아님. 미국 경제 전망 때문이 아니라 불확실성에 따른 미 국채로의 자금 유입이 장기 금리 하락을 유발