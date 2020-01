마마무 문별, 2월 14일 솔로 컴백…두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON` 발표

한국경제TV 핫뉴스

마마무 문별이 2월 14일 솔로 컴백을 확정했다.소속사 RBW 측은 "마마무 문별이 2월 14일 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`을 발표한다. 이에 앞서 4일에는 선공개곡을 선보일 예정이며, 4월에는 데뷔 첫 단독 콘서트를 개최한다. 오랜 시간 심혈을 기울여 준비한 문별의 솔로 플랜이 공개된 만큼 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.이로써 문별은 지난 2018년 5월 첫 솔로 앨범 `Selfish` 이후 1년 9개월 만에 솔로로 컴백하게 됐다.특히 문별은 솔로 앨범 발매에 앞서 2월 4일 선공개곡을 발표하며 화려한 컴백의 포문을 연다.이후 4월 4~5일 양일간 데뷔 이후 첫 단독 콘서트를 개최하며 솔로 아티스트로의 진면목을 과시할 예정이다.문별은 그동안 카리스마 넘치는 랩과 뛰어난 완급 조절의 퍼포먼스로 높은 평가를 받아왔다.또 마마무 앨범의 랩 메이킹에 직접 참여하는 등 꾸준한 음악적 역량을 발휘하며 실력파 아티스트로 자리매김했다.뿐만 아니라 문별은 지난달 22일 자신의 생일을 맞아 전시회 `동지`를 개최, 팬들을 위해 직접 기획한 이벤트를 펼친 데 이어 미공개곡 `눈` 뮤직비디오를 선공개하며 팬들의 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.이처럼 마마무로 눈부신 활약을 펼친 문별은 자신의 이름을 내건 솔로 앨범을 발표하며 2020년을 더욱 뜨겁게 달굴 전망이다.한편, 문별은 2월 14일 두 번째 미니앨범 `DARK SIDE OF THE MOON`을 발표하고 컴백한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지