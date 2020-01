[Biogen | KT (25,300 -0.20%) B제약/바이오 강하영, 이혜린]★ 2019년 실적 Review- 2019년 매출액 $14,378bn(YoY +6.9%), 조정EPS $33.57(+28.1%)로 컨센서스 각각 1% 내외씩 상회. 바이오시밀러 합산 매출액 $738mn(YoY +35.4%)로 Imraldi가 견인. 품목별 매출: Imraldi $184mn(+1001.8%), Benepali $486mn(flat), Flixabi $68mn(+57.3%). Imraldi의 매출 증가세가 예 상보 (1,040 +0.48%) 다 더디나 Benepali가 출시 4년 경과에도 안정적인 판매실적 보이고 있음- 2020년 가이던스는 매출액 $14.0~14.3bn(YoY -1.6%), 조정 EPS $31.5~33.5(-3.2%)로 제시하며 시장 컨센서스 부합- FDA, 일본 및 유럽 규제 기관과 aducanumab 허가 신청을 위한 작업 진행 중이나 '가능한 빨리(as soon as possible)' 마무리 하겠다고 밝히며 구체적인 허가 신청 시기는 언급 회피. 다만 생산 및 판매와 관련된 작업들을 진행 중이라고 밝힘. 2020년 판관비 가이던스를 $2.7~2.9bn으로 제시하며(YoY $400~600mn 순증) aducanumab 상업화 및 redosing 임상 비용이 포함되었다고 언급