■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/31)파생/ETF 강송철 ☎️(02-3772-1566)/곽성훈 ☎️(02-3772-1574)▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: IAI(+1.7%), SLV(+1.6%), I GV (3,020 +1.85%) (+1.3%), X LF (15,450 -1.28%) (+1.3%), XLP(+1.2%)* Losers: EWT(-2.7%), UNG(-2.4%), EWY(-2.2%), CHIQ(-2.2%), SEA(-1.9%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: FDN(+5.4%), TUR(+3.2%), TLT(+2.6%), XLU(+1.6%), IEF(+1.3%)* Losers: ASHR(-7.1%), PALL(-6.8%), KOL(-6.8%), SEA(-6.8%), EWY(-6.2%)▶️ 52 Week HighSPLV(+1.0%), XLU(+0.9%), IDU(+0.9%), VPU(+0.9%), FUTY(+0.9%)▶️ 52 Week LowUNG(-2.4%), DB (798 +0.38%) E(-1.2%), DJP(-0.9%), BCI(-0.9%), DB C(-0.9%)* 상승 ETF 키워드: BOND, UTI LS (40,400 -0.12%) , PREFERRED, TREASURY, US BROKER* 하락 ETF 키워드: CHINA, CONSUMER, EMERGING, KOREA, NATURAL GAS♣️ News[WSJ] Coronavirus Spurs Fresh Fears About Growth in Emerging Markets- 코로나바이러스로 신흥 (9,290 -1.17%) 시장 투자심리 악화. 중국 소비에 의존하는 상품, 국가로부터 투자금 회수- 무역협상이 경제를 부양할 것이란 기대감 꺾이며 최근(8거래일) 구리 10%, 브렌트유 7.5% 하락- 미국 경제와 관련된 자산 선호되며 달러화 반등세. 개발도상국의 달러 표시 부채 상환 비용 증가- 선라이즈캐피털CIO "시장은 더 이상 세계적 성장 스토리를 믿지 않는다. 중앙은행 지원을 믿는다"- USB 신흥 시장 전략가는 "코로나 바이러스는 큰 공포 요인이다. 신흥 시장 벤치마크 보다 더 큰 입지를 유지하고 있으며, 아시아 경제 타격은 단기간에 입증될 것" 언급