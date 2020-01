여자친구, 새 미니앨범 `回:LABYRINTH` 하이라이트 메들리 공개

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 여자친구가 새 앨범의 하이라이트 메들리를 공개했다.여자친구는 31일 0시 빅히트 레이블 유튜브 채널과 쏘스뮤직 SNS 채널을 통해 미니앨범 `回:LABYRINTH`의 하이라이트 메들리 영상을 선보였다.공개된 영상에는 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)`와 `Labyrinth`, `Here We Are`, `지금 만나러 갑니다 (Eclipse)`, `Dreamcatcher`, `From Me` 총 6개 트랙의 음원 하이라이트와 콘셉트 포토 스케치가 함께 담겨있다.여자친구의 파워풀한 보컬을 느낄 수 있는 `Labyrinth`를 시작으로 서정적인 분위기의 `Here We Are`, 벅찬 느낌을 주는 `지금 만나러 갑니다 (Eclipse)`, 감성적인 멜로디가 인상적인 `Dreamcatcher`, 여섯 멤버의 음색이 돋보이는 `From Me`, 강렬한 중독성을 안기는 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)` 까지 여자친구만의 감성을 엿볼 수 있어 더욱 기대감을 높인다.앞서 여자친구는 지난 앨범의 이야기들을 집약한 `A Tale of the Glass Bead : Previous Story`를 비롯해 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 등 완성도 높은 콘텐츠를 잇달아 공개하며 뜨거운 반응을 얻었다.특히 새 미니앨범 `回:LABYRINTH`는 쏘스뮤직과 빅히트 엔터테인먼트의 협력으로 완성한 첫 앨범인 만큼 더욱 풍부해진 여자친구만의 음악적 서사를 음악, 퍼포먼스, 뮤직비디오 등을 통해 선보일 예정이다.아울러 지난 30일 공개된 타이틀곡 `교차로 (Crossroads)` 뮤직비디오 티저는 공개 직후 트위터 월드와이드 실시간 트렌드 랭킹 3위에 오르며 여자친구의 컴백을 향한 글로벌 팬들의 관심을 입증했다.한편, 여자친구는 내달 3일 오후 6시 국내 및 해외 온라인 음원 사이트를 통해 `回:LABYRINTH`의 전곡 음원을 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지