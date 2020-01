다비치 이해리, 신곡 `우는 법을 잊어버렸나요` 음원차트 상위권 안착

한국경제TV 핫뉴스

다비치 이해리가 신곡 `우는 법을 잊어버렸나요`로 성공적인 컴백을 알렸다.이해리는 지난 29일 두 번째 미니앨범 `from h`를 공개한 가운데, 타이틀곡 `우는 법을 잊어버렸나요`는 30일 오전 10시 기준 지니 2위, 벅스 2위, 올레뮤직 2위, 소리바다 2위를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.이외에도 멜론 11위에 이름을 올리며 주요 음원차트 상위권에 안착, 믿고 듣는 음원강자의 저력을 과시했다.아울러 벅스에서 새 미니앨범 `from h`의 수록곡 전곡이 차트에 모두 진입하며 솔로 아티스트 이해리의 대중성과 화제성을 실감케 했다.또한 지난해 9월 발표한 싱글 `나만 아픈 일`을 비롯해 다비치 `너에게 못했던 내 마지막 말은`, `나의 오랜 연인에게` 역시 롱런 중으로, 이해리는 그룹 및 솔로 활동 모두 쌍끌이 흥행을 이끌며 독보적인 보컬리스트로 우뚝 섰다.타이틀곡 `우는 법을 잊어버렸나요`는 세상 모든 힘든 이들에게 전하는 이해리의 메시지를 담은 따뜻한 감성 발라드이다.가장 소중한 것은 자기 자신이며, 힘들 땐 억지로 웃지 않고 눈물을 흘려도 된다는 위로의 노랫말로 리스너들에게 호평을 얻고 있다.한편, 이해리의 새 미니앨범 `from h`는 각종 온라인 음원사이트 및 오프라인 매장을 통해 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지