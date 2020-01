■ Global ETF Daily & News ■ (2020/01/30)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: GDX(+1.9%), EZA(+1.3%), EWW(+1.0%), KWEB(+1.0%), TLT(+1.0%)* Losers: IYZ(-2.2%), IGN(-2.2%), XOP(-2.1%), XSD(-1.9%), SOXX(-1.8%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+3.3%), XLU(+1.6%), IEF(+1.4%), ITB(+1.2%), GLD(+1.1%)* Losers: PALL(-8.9%), OIH(-8.8%), ASHR(-7.9%), XOP(-7.6%), COPX(-7.2%)▶️ 52 Week HighMORT(+0.8%), FAN(+0.8%), REM(+0.7%), SPLB(+0.6%), VWOB(+0.5%)▶️ 52 Week LowFCG(-2.1%), XOP(-2.1%), UNG(-1.6%), FENY(-1.1%), DB (804 -0.37%) B(-1.0%)* 상승 ETF 키워드: BOND, CORPORATE, ENERGY, TREASURY, WI (8,800 -2.11%) ND* 하락 ETF 키워드: OIL, NATURAL GAS, CHINA, META LS (41,050 -0.73%) , SEMI♣️ News[FT] Tesla shares jump again as Model Y production begins- 4분기 실적 전망치 상회한 후 시간외 거래에서 +10% 상승. 주가 600$ 상회- 4분기 매출, Gross profit 월가 예상 상회. 2분기 연속 (+) 순이익 시현- 2020년 중반까지 미국 Fremont 공장 생산능력 연 50만대 달할 것으로 예상. 2019년 36만대 생산- 계획보다 빨리 모델Y 생산 시작할 듯. 중국에선 모델Y, 모델3 생산 비슷한 수준으로 가져갈 계획- 독일에 건설 중인 기가팩토리도 2021년까지는 가동을 시작할 것